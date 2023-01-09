Схему движения автобуса № 86 скорректируют в Тюмени

В Тюмени в связи с работами на улице Энергетиков временно изменят схему движения автобуса № 86. Об этом 9 января сообщает портал «Наш город» со ссылкой на «Тюменьгортранс».

«Транспорт будет ездить в объезд перекрытого участка дороги по улице Холодильной до Горького, со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда», — рассказали на предприятии.

Ограничения продлятся с 10 января по 15 февраля.

Между тем утром 9 января в Тюмени возникли сложности с работой общественного транспорта, уточняет портал «Наш город». Из-за 30-градусных морозов не все автобусы смогли выйти на линию. В администрации города отметили, что перевозчики принимают все необходимые меры для бесперебойной работы транспорта.