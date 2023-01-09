Точка вброса

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Обозреватель «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин — о возможности разбана в мировом хоккее России и Белоруссии
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Президент международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что вопрос о возращении сборных России и Белоруссии на международную арену будет решаться в мае этого года. По словам чиновника, конгресс организации оценит, выполнены ли условия для реинтеграции, после чего вынесет свой вердикт. А канадский журналист Скотт Уилер привел еще более важные слова Тардифа: «Мы должны быть вне давления политики. Если мы начнем принимать давление политики, то это давление будет везде».

Кажется, есть повод для оптимизма? Уже понятно, что взрослый чемпионат мира в мае пройдет без сборной России, но как раз весной конгресс ИИХФ должен принять решение по поводу следующего года. Впрочем, это ежегодная обязанность конгресса, и в этом плане ничего нового Тардиф не сказал.

А вот слова чиновника про давление политики попахивают цинизмом. ИИХФ чуть ли не первой отстранила российские сборные от всех международных соревнований, а кроме того, забрала проведение молодежного чемпионата мира – 2023 у Новосибирска и Омска. По словам функционера, не было уверенности в том, что персоналу, игрокам и болельщикам будет обеспечена полная безопасность. Впрочем, сейчас Тардиф уже говорит о возможном возвращении турнира сибирским городам. Правда, произойдет это не на ближайшем МЧМ, который уже точно примет у себя Швеция. Этот вопрос также будет обсуждаться на майском конгрессе организации.

Как и участие нашей молодежки на турнире в Швеции. ИИХФ в начале января опубликовала состав групп на МЧМ-2024, и в них не были включены национальные команды России и Белоруссии. Однако организация может пересмотреть состав групп, если в мае конгресс примет решение о возвращении российских и белорусских сборных на международные соревнования.

Прямо сейчас относиться к словам президента ИИХФ Люка Тардифа надо как к обязательному для сложившейся ситуации политесу. Его должность не подразумевает авторитарного режима управления. Глава международной федерации должен быть дипломатом и учитывать мнения всех заинтересованных сторон. Отталкиваясь от этого принципа, растолковать смысл его свежих высказываний несложно.

Чешские, финские и латвийские чиновники на данный момент сделают всё, чтобы не допустить возвращения России. Пока не разрешен политический кризис, связанный со спецоперацией на Украине, эта позиция останется неизменной. Достаточно вспомнить, как все попытки предыдущего президента ИИХФ Рене Фазеля оставить ЧМ-2021 в Белоруссии на фоне протестов в стране были жестко торпедированы «коллективным Западом».

Ни для кого не секрет, что отсутствие России на любом турнире рушит рейтинги. Матчи с участием нашей сборной всегда создают ажиотаж, привлекают интерес публики: на стадионах зачастую аншлаг, телетрансляции собирают внушительную аудиторию. Противостояние наших против канадцев — и вовсе важнейшее и самое яркое в мировом хоккее. В НХЛ, например, это поняли быстро, и поэтому перенесли Кубок мира на 2025 год — в надежде на то, что Россию все-таки удастся допустить до этого турнира.

Пока надежды на возвращение наших национальных команд на международную арену — иллюзорные. Захотят ли большинство европейских стран нашего возвращения? Сомнительно. Остается ждать только волевого решения самой федерации. Хоккей на уровне сборных стремительно теряет в интересе, и с этим определенно надо что-то делать. Это стали понимать не только болельщики, но и иностранные хоккейные чиновники.

За желание разглядеть хотя бы минимальный повод для оптимизма осуждать никого не стоит. Это свойство человеческой натуры. Одновременно не стоит отрываться от реалий и выдавать желаемое за действительное. Когда кто-нибудь из влиятельных спортивных функционеров начнет делать всё для возвращения российских сборных на международную арену не только на словах — будет совсем другое дело. Пока остается лишь ждать и не строить иллюзий.

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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