Банки России в 2023 году могут получить рекордную прибыль
Банки России в 2023 году могут заработать до 1,5 трлн рублей, что в полтора раза больше рекордной прибыли за 2021 год, считают аналитики. Масштабная трансформация экономики поддержит спрос на кредитование. Незначительное снижение прогнозируют в темпах роста ипотеки. Они снизятся с 20% до 12%, сообщает телеканал «Известия». Причина — в повышении ставки по льготной программе с 7% до 8%.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.