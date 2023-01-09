Сухогруз сел на мель в Суэцком канале

Грузовое судно Glory длиной 225 м в понедельник, 9 января, село на мель в Суэцком канале в районе города Эль-Кантара. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на обслуживающую канал компанию Leth Agencies.

«Судно слегка село на мель в южной части канала и находится на плаву», — сказал глава администрации канала Усама Рабиа.

Он уточнил, что случившееся не повлияло на навигацию.

В материале причины не сообщаются. В данный момент буксиры управления Суэцкого канала пытаются снять судно с мели.

28 марта 2022 года сухогруз «Виктор» сел на мель в Приморском крае, наткнувшись на камни в районе мыса Маячного возле села Малая Кема. На борту в момент происшествия находились девять членов экипажа, их эвакуировали.