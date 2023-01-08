Умер бывший директор театра «Современник» Леонид Эрман

Бывший директор «Современника» и Московского Художественного театра Леонид Эрман умер 7 января в возрасте 96 лет. Об этом сообщается 8 января на странице МХТ имени Антона Чехова во «ВКонтакте».

«Леонид Иосифович был и навсегда останется для нас ориентиром, примером того, как надо жить и работать в театре, как надо делать театр. МХТ им. А.П. Чехова выражает соболезнования всем родным и близким Леонида Эрмана и кланяется его светлой памяти», — отмечено в сообщении.

Леонид Эрман в юношеском возрасте прошел Великую Отечественную войну, а в 1952 году, когда ему было 25 лет, стал студентом постановочного факультета Школы-студии МХАТ. В 1956 году, когда на ее основе родился театр «Современник», Эрман участвовал в его создании в качестве заведующего постановочной частью.

Позже он стал финансовым директором театра и буквально построил новый театр вместе с актером и режиссером Олегом Ефремовым. Вслед за Ефремовым в 1976 году он перешел в Художественный театр и стал строить МХАТ в Камергерском переулке под его руководством.

В 1989 году по просьбе художественного руководителя «Современника» Галины Волчек он вернулся в театр, где прослужил еще почти 25 лет. Затем уже художественный руководитель и режиссер Олег Табаков снова пригласил Эрмана в Художественный театр. С 2012 по 2018 год Леонид Эрман был помощником худрука МХТ им. А.П. Чехова.