Сегодня Элвису Пресли исполнилось бы 88 лет

По всему миру поклонники отмечают день рождения короля рок-н-ролла. Элвису Пресли — 88. Легендарный баритон покорил миллионы сердец. По версии журнала Rolling Stone, артист занимает третье место среди величайших вокалистов всех времен. Сам же Пресли о своем таланте высказывался скромно. Звезда неоднократно заявлял, что ничего не знает о музыке, передает телеканал «Известия». Артист никогда не получал профессионального музыкального образования и не владел нотной грамотой. Однако Пресли приписывают авторство многих песен. Среди них That's all right, которая стала для будущей легенды входным билетом в шоу-бизнес, и культовая love me tender. Зато, по словам современников, Элвис мог чувствовать хиты. Несмотря на славу, король сцены избежал звездной болезни и сохранил искренность. К своей головокружительной популярности Пресли подходил философски. Несмотря на признание и всеобщую любовь, Элвис страдал от депрессии. В разговорах с близкими музыкант часто говорил, что предчувствует раннюю смерть. Элвис Пресли ушел из жизни в возрасте 42 лет. Но в памяти многих поколений король всегда жив.

