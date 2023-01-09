Гуманитариев помощь

На территориях новых субъектов России с культурой та же ситуация, что и с гуманитарной помощью, про которую часто слышу, что ее с избытком, ни в чем нужды нет. В большинстве городов и крупных населенных пунктов, возможно, так оно и есть. Но тут же рядом, в некоторых прифронтовых донецких, луганских, запорожских городах, поселках, даже в Мариуполе, встречаю людей, с трудом справляющихся с жизненными обстоятельствами, нуждающихся в поддержке и помощи.

То же самое с культурой: где-то густо, где-то пусто. На некоторые обкатанные площадки из Центральной России регулярно приезжают артисты и группы, но рядом, буквально в соседнем ДК, в соседней деревне или поселке, артистов не было очень давно. Такое мы слышали абсолютно везде, где выступала в декабре культбригада Москонцерта. Исключением стал разве что уникальный батальон «Пятнашка», у которого есть практически свой штатный артист Саша Дадали и куда регулярно приезжают звезды — Юля Чичерина, Мара, Юля Барановская. Там уникальная атмосфера, отношения во многом благодаря командиру, легендарному Ахре. Зато в других военных частях, госпиталях и на предприятиях артистов принимали как чудо, как радость.

Очень важно было поехать самим, чтобы понять, насколько в сложившейся ситуации уместны культурные программы и какие именно. С начала специальной военной операции, буквально с первых дней марта, Москонцерт дал сотни концертов для военнослужащих и мобилизованных — наших артистов никто не уговаривал, ехали сразу же, при первой возможности. В декабре состоялся первый самостоятельно организованный выезд: культбригада Москонцерта побывала в ДНР и ЛНР.

Мы дали 16 концертов в госпиталях, домах культуры и на передовой в 100 м от линии фронта, где выступление состоялось в уникальном формате по радиосвязи через рацию комбата. Таким образом концерт послушали несколько сотен бойцов на первой линии обороны Донецка, который, как и всегда, подвергался в этот день активным обстрелам. Непосредственный контакт через искусство — самое ценное в таких поездках, благодаря этому у зрителей и формируется понимание: важны сами люди, именно они, а не просто территории.

Этот практический опыт стал базой для нового проекта департамента культуры Москвы «Культбригада Москонцерта», целью которого стало развитие культурных и креативных инициатив, проектов на территориях новых субъектов.

Мы планируем сами прокладывать маршруты, выбирать площадки для выступлений, вручную, максимально точно и аккуратно, формировать программы каждой отдельной поездки и каждого мероприятия. Работа будет происходить с расчетом на собственные организационные и технические возможности. Гонорары за поездки не предусматриваются.

Фото: личный архив Ильи Бачурина Справа налево: генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин и артисты Москонцерта Екатерина Берлускони, почетный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова, Сергей Борзов с военнослужащими на территории завода «Азовсталь» в г. Мариуполе

В задачи Москонцерта как организатора входит постоянная планомерная работа по продвижению московской деловой повестки, сохранению и развитию многонационального культурного наследия России. К этой работе кроме департамента культуры подключаются и другие департаменты правительства Москвы. С департаментом предпринимательства и инновационного развития разрабатывается отдельное направление, посвященное креативным индустриям. В ежедневном режиме формируется состав участников и пул партнеров, в том числе медийных, при помощи которых выезды артистов и коллективов смогут проходить на регулярной основе. Наш постоянный партнер — общественная организация «Основа», которая занимается гуманитарными проектами на новых территориях с самого начала спецоперации.

Уверен, что в проектах на новых российских землях примут участие многие институции, занимающиеся культурой и креативными индустриями. Но для нас, москвичей, важно, что первой с системной работой от России к ним пришла Москва.

В годы Великой Отечественной войны Москонцерт, крупнейшая на тот момент концертная организация СССР, практически полностью переключился на работу в формате фронтовых агитбригад. Сегодня, когда задачей московских культурных институций стала поддержка тех, на кого лег основной груз спецоперации, Москонцерт продолжает эту традицию.

Сейчас составляется несколько десятков программ, списки участников регулярных выездов. В него уже вошли артисты, спикеры и коллективы, а также бизнесмены и чиновники, занимающиеся театром и музыкой, архитектурой и кинематографом, дизайном.

Площадки для выступлений самые разные, они будут выбираться по принципу максимальной востребованности: университеты, колледжи, ДК. Мы видим, что наша помощь сейчас нужна в равной степени и военным, и жителям городов — значение культуры для восстановления нормальной жизни невозможно переоценить, будем поддерживать всех. Где нужны — там и будем работать, это в дополнение к 20–30 ежемесячным концертам в Москве.

Ближайшая поездка состоится в третьей декаде января, в настоящее время работаем над детской программой, которую повезем по территориям новых областей с артистами детских театров Москонцерта.

Автор — генеральный директор компании «Москонцерт», продюсер

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора