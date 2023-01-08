В нидерландской деревне Оммерен люди устроили настоящую «золотую лихорадку»
Голландская деревушка Оммерен переживает «золотую лихорадку». Искатели одержимы страстью найти под землей богатства. Люди ищут сокровища, спрятанные нацистами почти 80 лет назад. Карту в духе «Острова сокровищ» после 75 лет строгой секретности раскрыл национальный архив Нидерландов. Карту сокровищ после войны оставил немецкий парашютист, передает телеканал «Известия». Согласно плану, в деревне зарыли четыре ящика с драгоценностями. Многие считают карту всего лишь наброском отставного военного. Экс-мэр Оммерена сомневается, что искателям улыбнется удача. По словам местных, после войны здесь всё перекопали, особенно старались американцы. Людей предупреждают: здесь могли остаться неразорвавшиеся снаряды. Но азарт заставляет забыть о риске, для многих поиски клада — увлекательный квест.
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