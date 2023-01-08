Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Хасавюрте

Открытое горение в жилом доме в Хасавюрте, произошедшее в результате взрыва газа, ликвидировано. Об этом 8 января сообщили в ГУ МЧС по Республике Дагестан.

«В 02:41 по прибытии первого пожарного расчета горением охвачено помещение на площади 15 кв. м. Имеются незначительные разрушения, выбиты стекла. Имеются пострадавшие, которые доставлены ЦГБ города Хасавюрт. Проведена эвакуация. В 02:55 пожар локализован. 03:07 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении ведомства.

Причины взрыва уточняются.

Отмечается, что к ликвидации последствий происшествия привлечены 28 человек и девять единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Республике Дагестан — 12 человек и четыре единицы техники.

Ранее в этот день стало известно о взрыве газа в многоэтажном доме на улице Датуева в Хасавюрте. По информации «Известий», инцидент произошел в пристройке, в которой располагалась однокомнатная квартира.

Согласно имеющимся данным, среди трех пострадавших есть трехлетняя девочка. Она и еще одна 23-летняя жительница находятся в больнице. Третьего пострадавшего отправили на амбулаторное лечение.

Сообщается, что взрывной волной во дворе дома перевернуло два автомобиля.