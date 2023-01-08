Ребенок пострадал при взрыве газа в жилом доме в Дагестане

В результате взрыва газа в жилом доме в Хасавюрте пострадал ребенок. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил источник «Известий».

По информации «Известий», среди трех пострадавших есть трехлетняя девочка. Она и еще одна 23-летняя жительница находятся в больнице.

Третьего пострадавшего отправили на амбулаторное лечение.

По предварительным данным, никто не погиб.

Ранее в этот день стало известно о взрыве газа в многоэтажном доме на улице Датуева в Хасавюрте. По информации «Известий», инцидент произошел в пристройке, в которой располагалась однокомнатная квартира.

Сообщается, что взрывной волной во дворе дома перевернуло два автомобиля.