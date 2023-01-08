Три человека пострадали из-за взрыва газа в жилом доме в Дагестане

Три человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Хасавюрте в Республике Дагестан. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил источник «Известий».

Как сообщает МЧС, информация о взрыве на улице Датуева поступила в 02:35. На первом этаже многоэтажного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

«По предварительной информации имеются пострадавшие. Информация уточняется», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации «Известий», трое пострадавших были госпитализированы. В настоящий момент их состояние выясняется.

По предварительным данным, никто не погиб.

При этом взрывной волной во дворе дома перевернуло два автомобиля

По информации «Известий», взрыв произошел в пристройке к дому, в которой располагалась однокомнатная квартира.

Ранее, 30 декабря, на западе Москвы в многоэтажном доме загорелась квартира после взрыва газа.