Эминем и 50 Cent работают над сериалом по фильму «8 миля»

Рэперы Эминем и 50 Cent начали разрабатывать сериал на основе фильма «8 миля». История станет современным пересказом картины 2002 года. 50 Cent отметил, что сериал будет связан с наследием Эминема, передает телеканал «Известия». Фильм «8 миля» посвящен истории белого рэпера, борющегося за успех в Детройте 1990-х годов. В 2003 году Эминем получил «Оскар» за лучшую песню к фильму.

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