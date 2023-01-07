В Китае сотни покупателей возмущены снижением цен на автомобили Tesla

В Китае сотни возмущенных покупателей блокировали работы автосалонов Tesla. Люди недовольны большими скидками, которые 6 января объявил производитель. Цены упали на 13–24% по сравнению с сентябрьским уровнем, передает телеканал «Известия». Покупатели требуют вернуть разницу или предоставить кредиты. Представитель Tesla заявил, что компенсаций не будет. На Китай приходилось около трети мировых продаж Tesla в 2021 году, завод в Шанхае выпускает больше всего электромобилей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.