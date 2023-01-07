Рождественский вертеп установили у Князь-Владимирского собора в Санкт-Петербурге

У Князь-Владимирского собора в Санкт-Петербурге возвели рождественский вертеп. Инсталляция включает 14 раскрашенных скульптур, выполненных в натуральную величину, передает телеканал «Известия». В композиции неизменно присутствуют фигуры Девы Марии, младенца Иисуса, а также волхвов, приносящих дары.

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