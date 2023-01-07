В Красноярске прошел «Рождественский полумарафон»

«Рождественский полумарафон» прошел в Красноярске на Центральном стадионе. В забеге на дистанциях 5 км и 21 км участвовали более 400 человек, лучшие из них получили призы и грамоты. Сумевшим добежать до финиша вручили памятные медали. После соревнований все желающие могли поучаствовать в конкурсе на лучший новогодний костюм, передает телеканал «Известия». «Рождественский полумарафон» прошел в Красноярске на Центральном стадионе. В забеге на дистанциях 5 км и 21 км участвовало более 400 человек, лучшие из них получили призы. После соревнований все желающие могли поучаствовать в конкурсе на лучший новогодний костюм.

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