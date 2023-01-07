Рождественское богослужение прошло в стенах Главного храма Вооруженных Сил России

В Главном храме Вооруженных сил Российской федерации прошло Рождественское богослужение. Праздник объединил верующих под сводами Патриаршего собора во имя Воскресения Христова передает телеканал «Известия». Рождественскую службу возглавил митрополит Каширский, Феогност. На Соборной площади храма продолжается зимний фестиваль. Праздничные торжества посетили более 160 тыс. человек.

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