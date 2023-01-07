В Австралии проходит фестиваль, посвященный Элвису Пресли

В австралийский Паркс съехались сотни Элвисов Пресли со всего мира. В городке проходит 30-й фестиваль, посвященный королю рок-н-ролла. Праздник музыки по традиции начинается незадолго до дня рождения легенды. В этом году тематикой фестиваля стал фильм «Голубые Гавайи». В киноленте Элвис Пресли сыграл главную роль, передает телеканал «Известия». По словам организаторов, в этом году на празднике рекордное количество гостей. Билеты были раскуплены задолго до начала фестиваля. Многие фанаты прибыли в Паркс из Сиднея на специально запущенном поезде Elvis Express. Поклонники отмечают: для них событие является одним из главных. Концерты и карнавалы проходят на протяжении пяти дней и завершатся 8 января.

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