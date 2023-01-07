Патриарх Кирилл назвал жалкими попытки разрушить УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 января назвал жалкими попытки разрушить каноническую Украинскую православную церковь. Об этом он заявил в обращении к верующим перед рождественской литургией в храме Христа Спасителя.

«Помолимся о наших братьях и сестрах. Верим, что когда-нибудь эти дьявольские искушения отступят, и по прошествии времени многие будут с улыбкой вспоминать жалкие потуги разрушить каноническую православную церковь на Украине», — сказал патриарх.

Он призвал молиться за братьев и сестер на украинской земле, за страну, ее власти и воинство, за родных и близких, и надеяться, что «силой и благодатью Божию» правда победит.

Также патриарх пожелал всем пережить рождественскую ночь и «почувствовать Божье присутствие». Он призвал помолиться за своих родных близких, за себя, за Россию, за тех, кто страдает и «за наших братьев на Украине, которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры, которая на протяжении столетий была хранительницей подлинного, неискаженного православия».

Накануне патриарх Кирилл начал праздничное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. В соборе присутствуют представители руководства Московской епархии, политические и общественные деятели, а также простые прихожане.

Кроме того, президент России Владимир Путин впервые за несколько лет прибыл на рождественскую службу в Благовещенский храм в Московском Кремле.