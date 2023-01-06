Поезд Деда Мороза прибыл в ночь на 6 января в Петербург
В Петербург прибыл праздничный поезд Деда Мороза. Передвижную резиденцию встречали взрослые и дети. В Северной столице состав остановился на двое суток. Поезд можно увидеть 6 и 7 января на станции Новый Петергоф, передает телеканал «Известия». Горожане приняли участие в праздничной программе. У многих появилась возможность сделать фото с волшебником и купить сувениры. Сказочный поезд выехал из Великого Устюга за 70 дней до Нового года, чтобы посетить более ста городов. Обратно состав отправится лишь 15 января.
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