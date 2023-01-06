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Аномальные морозы в Москве

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Ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. К утру температура воздуха опустилась почти до - 23 градусов. Согласно прогнозам, мороз может еще окрепнуть. Из-за холодов объявлен оранжевый уровень погодной опасности передает телеканал «Известия». Столичные коммунальщики заранее подняли температуру в батареях. Круглосуточно дежурят 72 аварийные бригады Мособлгаза. Днем в Москве температура воздуха составит до –21 °С. В ночь на Рождество синоптики прогнозируют мороз до –26 °С.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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