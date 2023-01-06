Самолет с 87 пассажирами вынужденно сел в Казани из-за проблем с шасси
Самолет авиакомпании Red Wings совершил 6 января вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за проблем с шасси.
По данным «Известий», после взлета у воздушного судна не убрались шасси. В связи с этим командир авиарейса принял решение о вынужденной посадке. Самолет приземлился успешно.
Известно, что на борту находилось 87 пассажиров. Никто из них не пострадал.
В ноябре прошлого года самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, следовавший из Стамбула в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи из-за разгерметизации салона. Пострадавших не было, посадка прошла успешно.