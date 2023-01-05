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В Нью-Джерси выставлен на продажу дом из сериала «Клан Сопрано»

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Дом из культового сериала «Клан Сопрано» выставлен на продажу, сообщают американские СМИ. Особняк находится в Нью-Джерси, его оценили в $585 тыс. Риелторы считают, что для знаменитого коттеджа оказалась заниженной, передает телеканал «Известия». В трехэтажном доме площадью 445 кв. м четыре просторные спальни. В комнатах остались детали, которые были показаны в сериале. Последняя серия «Клана Сопрано» вышла в 2007 году. В центре сюжета — жизнь босса мафии Тони Сопрано.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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