В Нью-Джерси выставлен на продажу дом из сериала «Клан Сопрано»

Дом из культового сериала «Клан Сопрано» выставлен на продажу, сообщают американские СМИ. Особняк находится в Нью-Джерси, его оценили в $585 тыс. Риелторы считают, что для знаменитого коттеджа оказалась заниженной, передает телеканал «Известия». В трехэтажном доме площадью 445 кв. м четыре просторные спальни. В комнатах остались детали, которые были показаны в сериале. Последняя серия «Клана Сопрано» вышла в 2007 году. В центре сюжета — жизнь босса мафии Тони Сопрано.

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