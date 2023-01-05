В Лас-Вегасе стартовала выставка высоких технологий CES 2023

Выставка высоких технологий CES 2023 открылась в Лас-Вегасе. Форум будет открыт до 8 января включительно, передает телеканал «Известия». Десятки компаний покажут инновационные разработки, были поданы тысячи заявок на участие. В одном из залов представили полностью беспроводной телевизор. Устройство может работать около месяца без подзарядки. Вместо пульта нужно использовать жесты и сенсорную панель. Представлена и коляска с искусственным интеллектом. По периметру конструкции установлены датчики движения. Коляска едет сама, если в ней нет ребенка. Организаторы планируют привлечь 100 тыс. посетителей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.