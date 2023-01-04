Умер военкор ФАН Кирилл Романовский

Международный журналист Аббас Джума в своем Telegram-канале 4 января сообщил о смерти военного корреспондента, журналиста РИА ФАН Кирилла Романовского.

Он подчеркнул, что Романовский постоянно учился, а Джума учился у него.

«Ушел из жизни мой друг и коллега, мой дорогой Кирилл Романовский — журналист РИА ФАН, интеллектуал, человек с гигантским опытом полевой работы, который, тем не менее, постоянно учился и у которого учился я. Я буду очень скучать по тебе, Кир», — высказался Джума.

Причина смерти не сообщается.

В конце декабря 2022 года Джума сообщал, что Романовский лежит в больнице в тяжелом состоянии. В августе военкор перенес «очередную операцию на мозг». Джума обращал внимание на то, что Романовский тяжело восстанавливается.