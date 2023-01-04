Для экономии энергии французский завод переведут на ночную работу

Во Франции производство переводят в ночную смену. На заводе, где выпускают диски для авто, боятся перебоев. Электричество может отключиться из-за пиковых нагрузок на сеть, передает телеканал «Известия». Экономить от работы в ночное время выходит плохо. Выгода от дешевой энергии тратится на премии рабочим, которые трудятся в неурочное время.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.