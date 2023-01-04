Умер астронавт пилотируемой космической миссии «Аполлон-7» Уолтер Каннингем

Астронавт NASA Уолтер Каннингем умер в возрасте 90 лет. Американец принимал участие в миссии «Аполлон-7», передает телеканал «Известия». Кандидатуру астронавта утвердили в 1963 году. «Аполлон-7» — первый пилотируемый корабль серии. Продолжительность полета составила более 10 суток. Награжден медалью NASA «За выдающиеся заслуги». Каннингем также занимался научной деятельностью.

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