Tokyo Gas планирует приобрести компанию Rockcliff Energy

Японская компания Tokyo Gas может приобрести американского производителя природного газа Rockcliff Energy. Сумма сделки может составить $4,6 млрд, передает телеканал «Известия». По данным агентства Reuters, сейчас организации находятся на стадии предварительных переговоров. По словам журналистов, о сделке по покупке американского производителя газа Tokyo Gas может объявить уже в этом месяце.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.