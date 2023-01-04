Четыре пассажира Tesla выжили после падения электрокара со скалы
Четыре человека выжили после падения электрокара Tesla со скалы в Северной Калифорнии. Экстренные службы сообщили, что в машине находились двое взрослых и двое детей. Они госпитализированы с тяжелыми травмами, передает телеканал «Известия». Автомобиль ехал по шоссе, сорвался с высоты более 75 м и разбился. Выясняются причины произошедшего.
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