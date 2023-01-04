Из Европы в Венесуэлу прибыл первый за 15 лет круизный лайнер
Впервые за 15 лет круизный лайнер из Европы прибыл в Венесуэлу. Судно Amadea с 498 путешественниками на борту прибыло на курортный остров Маргарита, передает телеканал «Известия». Длительный перерыв был обусловлен санкциями против Каракаса. Власти Венесуэлы планируют развивать круизный туризм.
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