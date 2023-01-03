Законотворец: Руслан Хасбулатов скончался в возрасте 80 лет

В Подмосковье 3 января скончался политик Руслан Хасбулатов. В 1990-м он был избран народным депутатом от Чечено-Ингушской АССР. Спустя год занял пост председателя Верховного совета Российской Федерации. Хасбулатов сыграл важную роль в провале «августовского путча». Он стал автором воззвания «К гражданам России», осуждающего действия ГКЧП. Будучи доктором экономических наук Руслан Хасбулатов долгие годы преподавал в РЭУ имени Г. В. Плеханова. Каким запомнился бывший политик — в галерее «Известий». На фото: первый заместитель председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов принимает участие во встрече представителей экспертов союзных республик, участвующих в подготовке предложений для создания союзного договора, июнь 1990 года