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Законотворец: Руслан Хасбулатов скончался в возрасте 80 лет

Чем запомнился последний председатель Верховного совета РСФСР
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Фото: РИА Новости/Юрий Сомов

В Подмосковье 3 января скончался политик Руслан Хасбулатов. В 1990-м он был избран народным депутатом от Чечено-Ингушской АССР. Спустя год занял пост председателя Верховного совета Российской Федерации. Хасбулатов сыграл важную роль в провале «августовского путча». Он стал автором воззвания «К гражданам России», осуждающего действия ГКЧП. Будучи доктором экономических наук Руслан Хасбулатов долгие годы преподавал в РЭУ имени Г. В. Плеханова. Каким запомнился бывший политик — в галерее «Известий». На фото: первый заместитель председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов принимает участие во встрече представителей экспертов союзных республик, участвующих в подготовке предложений для создания союзного договора, июнь 1990 года

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Фото: РИА Новости/Юрий Сомов

Борис Ельцин и председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов во время церемонии принятия присяги и вступления в должность президента РСФСР, июль 1991 года

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Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

И.о. председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов приветствует москвичей на митинге перед зданием Совета Федерации, посвященном победе российской демократии над реакцией, август 1991 года

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Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
Борис Ельцин и Руслан Хасбулатов на гражданской панихиде во время похорон погибших в ночь на 21 августа 1991 года, август 1991 года
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Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов (крайний слева), президент России Борис Николаевич Ельцин (в центре) и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин (слева). Перед подписанием Федеративного договора, март 1992 года

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской
Президент РФ Борис Ельцин (слева) и председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов (справа) во время подписания российско-украинских документов в Дагомысе, июнь 1992 года
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Заседание Съезда народных депутатов РФ под руководством Руслана Хасбулатова проходит при свечах, так как в здании отключены телефоны, вода и свет, сентябрь 1993 года

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Фото: РИА Новости/Виталий Савельев

Чрезвычайный Съезд народных депутатов Российской Федерации. 2 октября состоялась пресс-конференция председателя Верховного Совета Российской Федерации Руслана Хасбулатова и вице-президента РФ Александра Руцкого в осажденном Доме Советов, октябрь 1993 года

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Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

Участник митинга оппозиционных сил Чечни и его глава Руслан Хасбулатов, август 1994 года

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Фото: ТАСС/Юрий Машков

Депутат Госдумы от Чечни Асланбек Аслаханов и Руслан Хасбулатов (справа) на пресс-конференции, посвященной теракту на Дубровке, 25 октября 2002 года

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