Законотворец: Руслан Хасбулатов скончался в возрасте 80 лет
В Подмосковье 3 января скончался политик Руслан Хасбулатов. В 1990-м он был избран народным депутатом от Чечено-Ингушской АССР. Спустя год занял пост председателя Верховного совета Российской Федерации. Хасбулатов сыграл важную роль в провале «августовского путча». Он стал автором воззвания «К гражданам России», осуждающего действия ГКЧП. Будучи доктором экономических наук Руслан Хасбулатов долгие годы преподавал в РЭУ имени Г. В. Плеханова. Каким запомнился бывший политик — в галерее «Известий». На фото: первый заместитель председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов принимает участие во встрече представителей экспертов союзных республик, участвующих в подготовке предложений для создания союзного договора, июнь 1990 года
Борис Ельцин и председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов во время церемонии принятия присяги и вступления в должность президента РСФСР, июль 1991 года
И.о. председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов приветствует москвичей на митинге перед зданием Совета Федерации, посвященном победе российской демократии над реакцией, август 1991 года
Председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов (крайний слева), президент России Борис Николаевич Ельцин (в центре) и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин (слева). Перед подписанием Федеративного договора, март 1992 года
Заседание Съезда народных депутатов РФ под руководством Руслана Хасбулатова проходит при свечах, так как в здании отключены телефоны, вода и свет, сентябрь 1993 года
Чрезвычайный Съезд народных депутатов Российской Федерации. 2 октября состоялась пресс-конференция председателя Верховного Совета Российской Федерации Руслана Хасбулатова и вице-президента РФ Александра Руцкого в осажденном Доме Советов, октябрь 1993 года
Участник митинга оппозиционных сил Чечни и его глава Руслан Хасбулатов, август 1994 года
Депутат Госдумы от Чечни Асланбек Аслаханов и Руслан Хасбулатов (справа) на пресс-конференции, посвященной теракту на Дубровке, 25 октября 2002 года