Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве сожительницы в Москве

Главное Следственное управление Следственного комитета (СК) России по городу Москве 3 января опубликовало в Telegram-канале видео с допроса подозреваемого в убийстве сожительницы на севере столицы.

Ранее в этот же день мужчина был задержан. Подозреваемый нанес девушке минимум 30 ударов ножом.

По информации «Известий», пара приехала из Вологды в столицу на несколько дней. Они устроили праздничную фотосессию, после чего вернулись в арендованную квартиру, где и произошла трагедия. По словам соседей, они слышали крики и просьбы о помощи, после чего и вызвали полицию.

На кадрах, представленных СК, мужчина сидит к камере спиной и молча слушает, как следователь зачитывает его права.

В частности, следователь предупреждает подозреваемого, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.