Актера Джереми Реннера госпитализировали в критическом состоянии

Звезда фильмов Marvel Джереми Реннер перенес операцию, сообщают американские СМИ. Актер находится в критическом, но стабильном состоянии, передает телеканал «Известия». Тяжелые травмы Джереми получил при уборке снега в непогоду. По данным издания TMZ, на Реннера наехала снегоуборочная машина и он потерял много крови. Актеру 51 год, он сыграл главную роль в фильмах «Повелитель бури», «Город воров» и «Охотники на ведьм».

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