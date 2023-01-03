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Туманность перспективы

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Шамонаев — о главных соревнованиях и ожиданиях 2023 года
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Впервые за много лет большая часть наших спортсменов начинает год без четкого международного календаря. Все отечественные атлеты топ-уровня — в ожидании снятия санкций или каких-то послаблений в этом направлении. Варианты есть, другой вопрос, когда и в каком виде могут случиться позитивные сдвиги. И надо ли их непременно ждать или логичнее строить планы исключительно с опорой на внутренние старты. Ведь велика опасность, что во многих дисциплинах возвращение будет нервным и долгим.

В любом случае спортивная жизнь продолжается, и даже в неясном календаре 2023 года можно разглядеть интересные моменты, в том числе и на российской арене.

Сначала — о тех видах спорта, где россияне сохраняют возможность выступать в нейтральном статусе. Например, в теннисе сезон уже стартовал. 16 января начнется первый турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии, на котором Даниилу Медведеву предстоит защищать очки за прошлогодний финал. Если это удастся, наш лучший теннисист продолжит гонку за звание первой ракетки мира. В нее также способен вмешаться еще один россиянин — Андрей Рублев. У девушек Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова попытаются закрепиться в первой десятке рейтинга WTA.

В шахматах главным событием года обещает стать апрельский поединок за мировую корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем. Норвежец Магнус Карлсен, удерживавший звание лучшего в мире с 2013 года, отказался от защиты титула. А это значит, что у нас точно будет новый, 17-й, чемпион мира. Если им станет Непомнящий, это будет первый за 15 лет наш соотечественник на шахматном троне.

Большой интригой считается выступление российских боксеров-любителей на чемпионате мира, который пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Международная федерация разрешила выступление нашей сборной, причем под собственным флагом. Однако давление со стороны недоброжелателей России очень велико и пока неизвестно, выдержит ли его федерация. Похожая ситуация — с чемпионатом мира по дзюдо, который с 7 по 14 мая примет столица Катара — Доха. Минувшей осенью Международная федерация дзюдо не решилась допустить российских дзюдоистов на главный старт года.

Россияне также выступают в нейтральном статусе в велогонках и автоспорте, но там они вряд ли будут претендовать на громкие трофеи. Зато представители нашей страны продолжат выступление на клубном уровне в зарубежных чемпионатах. Ждем подвигов от хоккеиста Александра Овечкина и большой группы наших соотечественников в НХЛ, от футболистов Александра Головина во Франции и Алексея Миранчука в Италии, от гандболистки Анны Вяхиревой в Норвегии, волейболистки Арины Федоровцевой в Турции и других. Также россияне продолжают выступать практически без ограничений в ММА и профессиональном боксе.

В 2023 году крупнейшими международными турнирами станут чемпионаты мира по лыжным видах спорта в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта, по водным видам спорта в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля и по легкой атлетике в Будапеште (Венгрия) с 19 по 27 августа. Однако участие в них россиян пока под большим вопросом. Национальными альтернативами могут стать чемпионаты страны по лыжным гонкам в Тюмени (18–26 марта), по плаванию в Казани (15–23 апреля) и по легкой атлетике в Челябинске (3–6 августа).

Почти наверняка наши сборные не выступят на Европейских играх в Польше (21 июня – 2 июля), и их точно не будет на чемпионатах мира по мужскому баскетболу (25 августа – 10 сентября) и женскому гандболу (30 ноября – 17 декабря) — из-за санкций мы не участвовали в квалификации. Но в этом случае важны не конкретные турниры, а то, — как их пропуск отразится на отборе на Олимпиаду-2024. Надежда на поездку в Париж наших спортсменов достаточно велика, однако с участием в отборе пока туман. Одно из ожидаемых событий предстоящего спортивного года — в том, что он рассеется.

Из внутренних стартов также стоит обратить внимание на чемпионаты России по спортивной гимнастике (6–12 марта в Казани), художественной гимнастике (9–19 марта, место уточняется) и биатлону (27 марта – 2 апреля в Ханты-Мансийске), а также на международное ралли «Шелковый путь» (5–15 июля). Вообще в Едином календаре Минспорта на 2023 год достаточно много международных турниров для спортсменов самых разных возрастов, однако список участников и представительство на них разных стран находятся в процессе согласования.

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