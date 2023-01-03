Российские дипломаты обеспокоены отказом Японии от мирного курса развития
МИД РФ упрекнул Токио за отказ от мирного развития Японии. Москва считает нынешний курс угрозой для безопасности страны. Действия Токио нарушают спокойствие во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, считают наши дипломаты. Кабмин Кисиды перешел на рельсы форсированной милитаризации. Япония проводит масштабные военные учения около границ РФ, передает телеканал «Известия». Токио привлекает к маневрам внерегиональных партнеров. Страна создает ударный потенциал и увеличивает оборонные расходы. Москва предостерегает Токио от военных угроз России.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.