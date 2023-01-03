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Россияне смогут увидеть новогодний звездопад 4 января

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Метеорный поток Квадрантиды достигнет максимума активности в ночь на среду, устроив жителям Земли настоящий звездопад. Однако наблюдению уникального природного явления на ночном небе помешает свет от Луны в преддверии полнолуния, сообщает телеканал «Известия». При этом Поток действует с 28 декабря по 12 января, достигая максимальной активности в самом начале года. Стоит отметить, что в ночь на 4 января астрономы ожидают до 110 падающих звезд в час. Сама же Область вылета метеоров потока находится в созвездии Волопас, под ручкой ковша Большой Медведицы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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