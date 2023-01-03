Жители Германии ожидают ухудшения экономической ситуации

Жители ФРГ негативно оценивают свое экономическое положение. Немцы стали активнее экономить из-за растущих расходов на электроэнергию и повышающейся стоимости жизни, передает телеканал «Известия». Как отмечают эксперты авторитетного немецкого издания Die Welt, такой инфляции не было с финансового кризиса 2008–2009 годов. Независимо от возраста и дохода, люди повсеместно затягивают пояса, немцы избегают крупных покупок, а также экономят на развлечениях. Две трети немцев ожидают ухудшения экономической ситуации. Растущие цены на энергоносители затормозили экологические проекты. Для жителей ФРГ вопросы защиты климата отошли на второй план, как и угроза загрязнения окружающей среды.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.