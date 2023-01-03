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Американский гонщик Кен Блок погиб в ДТП со снегоходом

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Фото: Соцсети
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Известный американский автогонщик Кен Блок погиб в результате аварии со снегоходом. Об этом 2 января сообщила гоночная команда Hoonigan Racing Division, основателем которой был Блок.

Отмечается, что ему было 55 лет.

«С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок погиб сегодня в аварии на снегоходе. Кен был первопроходцем и иконой. Нам будет невероятно его не хватать» ― говорится в сообщении Hoonigan в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кен Блок соревновался в различных чемпионатах и турнирах по ралли. Карьеру в гонках он начал в 2005 году в возрасте 40 лет за команду Vermont SportsCar.

В 2010 году Блок стал первым американским гонщиком, участвовавшим в чемпионате мира по ралли. Он выступал за команду Monster World Rally.

Также гонщик был одним из основателей бренда по производству одежды и обуви для спорта и скейтбординга DC Shoes.

Помимо этого, Кен Блок был известен серией экстрим-роликов GYMKHANA, в которых тот проходил экспериментальные трассы c различными препятствиями и каскадерскими трюками в управляемом заносе на скорость. У самого популярного из них в настоящий момент 113 млн просмотров на YouTube.

Кен Блок сотрудничал с различными студиями видеоигр. Гонщик или его болиды появлялись в играх серий Need For Speed, Forza, Colin McRae Rally, Dirt и др.

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