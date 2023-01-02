Револьвер Рузвельта продан на аукционе за $910 тыс.

Револьвер, принадлежавший 26-му президенту США Теодору Рузвельту, продан на аукционе за $910 тыс., сообщила Rock Island Auction Company. Как отмечает Fox News, оценочная стоимость лота первоначально составляла от $800 тыс. до $1,4 млн, передает телеканал «Известия». По словам аукционных экспертов, такая цена связана с прекрасным состоянием самого пистолета, несмотря на его более чем столетний возраст. Согласно исторической версии, револьвер был подарен Рузвельту 12 мая 1898 года во время Испано-американской войны, когда он еще не успел стать президентом США. Сообщается, что уже после избрания на пост главы государства револьвер получил известность в Белом доме как «прикроватное оружие», поскольку считается, что Рузвельт хранил его ночью на столике возле своей постели.

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