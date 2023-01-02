Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране приговорили к казни еще одного участника беспорядков
Мир
Высший военный орган НАТО анонсировал встречу по Украине
Мир
В США предсказали коллапс Запада после поражения на Украине
Мир
Премьер Польши счел допустимой казнь за особо тяжкие преступления
Общество
Умер олимпийский чемпион 1992 года по хоккею Сергей Баутин
Мир
Европарламент начал процесс срочного лишения двух депутатов иммунитета
Мир
Экс-теннисистке Навратиловой снова диагностировали рак
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка в Кировске арестовали на два месяца
Туризм
В Абхазии вступил в силу закон об отмене курортного сбора
Мир
Премьер Польши напомнит Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры
Мир
Новый глава МИД Израиля пообещал меньше говорить об Украине
Мир
Массовый сбой произошел в кассах торговых сетей и АЗС Белоруссии

Револьвер Рузвельта продан на аукционе за $910 тыс.

0
Выделить главное
вкл
выкл

Револьвер, принадлежавший 26-му президенту США Теодору Рузвельту, продан на аукционе за $910 тыс., сообщила Rock Island Auction Company. Как отмечает Fox News, оценочная стоимость лота первоначально составляла от $800 тыс. до $1,4 млн, передает телеканал «Известия». По словам аукционных экспертов, такая цена связана с прекрасным состоянием самого пистолета, несмотря на его более чем столетний возраст. Согласно исторической версии, револьвер был подарен Рузвельту 12 мая 1898 года во время Испано-американской войны, когда он еще не успел стать президентом США. Сообщается, что уже после избрания на пост главы государства револьвер получил известность в Белом доме как «прикроватное оружие», поскольку считается, что Рузвельт хранил его ночью на столике возле своей постели.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023