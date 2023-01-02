«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье

В Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В предстоящую ночь синоптики прогнозируют снегопад и дождь. Осадки, местами сильные, пройдут до полудня вторника, передает телеканал «Известия». В столичном регионе ожидаются гололедица и ветер с порывами до 16 м/с. Температура воздуха составит от –1 до –3 °C в Москве и от 0 до –5 °C по области. По данным МЧС, днем 3 января ветер усилится до 15 м/с. Водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.