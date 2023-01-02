Сильная гололедица ожидается в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье ожидаются мокрый снег, дождь и усиление ветра. Они приведут к образованию сильной гололедицы в столичном регионе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает телеканал «Известия». В ночь с понедельника на вторник температура воздуха понизится до –2...–4 градусов, а утром уже начнется повышение температуры до положительных значений. Синоптики предупреждают, что на дорогах и тротуарах будет очень скользко.

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