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Истребители НАТО в Литве в декабре 15 раз сопроводили военные борты РФ

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Фото: Polish Ministry of National Defense/Mariusz Adamski
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Размещенные на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй истребители НАТО в течение декабря 15 раз сопровождали российские военные самолеты. Об этом 2 декабря сообщило минобороны балтийской республики.

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По данным ведомства, наибольшая нагрузка на летчиков четырех истребителей F-16 ВВС Польши и четырех истребителей Rafale ВВС Франции выпала в период с 1 декабря по 3 декабря. Тогда было шесть вылетов.

За неделю с 19–25 декабря истребители четыре раза были подняты для перехвата военных самолетов Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, уточняется в сообщении.

В ноябре подобных вылетов было десять. В том же месяце Франция разместила в Литве четыре истребителя Rafale. Военные самолеты предназначены для охраны неба над странами Балтии.

В сентябре истребители НАТО девять раз сопроводили российские самолеты. Тогда контроль и сопровождение осуществляли четыре истребителя JAS 39 Gripen ВВС Венгрии и четыре таких же самолета ВВС Чехии.

В октябре истребители НАТО для этих целей поднимались в воздух три раза.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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