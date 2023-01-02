Из водительского удостоверения могут убрать штрихкод с 1 марта
Водительские удостоверения в России могут лишиться штрихкода уже этой весной. Соответствующий проект приказа МВД России был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Убрать штрихкод из российского водительского удостоверения МВД России планирует из-за его ненадобности. Согласно опубликованному документу, приказ может вступить в силу с 1 марта 2023 года.
«При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрихкода на оборотной его стороне, в связи с тем что в настоящее время данный штрихкод не используется для считывания информации», — говорится в пояснительной записке к документу.
Штрихкод помогает бороться с подделками и располагается слева на оборотной стороне водительского удостоверения.
Ранее, в октябре, сообщалось, что в России заработал электронный сервис по предъявлении водительского удостоверения через мобильное приложение. Автомобилисты могут загрузить документ в приложение «Госуслуги Авто» и получить QR-код, который можно предъявить сотруднику ГИБДД. Пока проект носит экспериментальный характер, поэтому водителям рекомендуется всегда носить с собой пластиковый документ.