Сегодня начнется церемония прощания с Пеле

Сегодня в Бразилии начнется церемония прощания с Пеле. Гроб с телом короля футбола перевезут на стадион «Сантоса». Церемония будет открыта для публики. Однако желающим проститься с Пеле запретят приближаться к гробу, передает телеканал «Известия». Прощание начнется в 10 утра и продлится ровно сутки. Единственного трехкратного чемпиона мира по футболу похоронят 3 января. Местом последнего упокоения Пеле станет «Вселенский некрополь». Мемориал в Сантусе — крупнейшее вертикальное кладбище в мире.

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