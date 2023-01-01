Умер первый председатель КГБ РСФСР Иваненко
Первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер в возрасте 75 лет. Об этом 1 января сообщил депутат Александр Хинштейн.
«На 76-м году жизни скончался первый (и единственный) председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко», — написал парламентарий в своем Telegram-канале 1 января.
Причину смерти депутат не уточнил.
Дата и место прощания пока неизвестны.
Иваненко работал в органах госбезопасности СССР и РСФСР с 1970 по 1992 год. После преобразования КГБ в Агентство федеральной безопасности РСФСР возглавил ведомство. Освобожден от должности в январе 1992 года.