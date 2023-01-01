По всей России прошел «Забег обещаний»

По всей России состоялся «Забег обещаний». На старт в разных городах вышли тысячи человек, передает телеканал «Известия». Шаг на встречу своей мечте сделали жители Владивостока, Новосибирска, Улан-Уде, Кемерова, Перми и Крыма. Участники не побоялись заявить о своих желаниях. Любители спорта пробежали дистанцию в 2023 м. Цифра символизирует начало нового года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.