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Португальский нападающий Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

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Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. В сумме за сезон спортсмен будет получать €200 млн. Согласно контракту с «Аль-Насром», Роналду заработает €100 млн, передает телеканал «Известия». Остальная сумма складывается из реализации коммерческих прав. Договор бомбардира с саудовским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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