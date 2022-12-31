Мексиканцы перепели песню «Стекловаты» и поздравили россиян с Новым годом

Мексиканцы исполнили кавер на песню «Новый год» группы «Стекловата». Музыканты добавили свой национальный колорит, передает телеканал «Известия». Кавер мексиканцы выложили в Сеть ещё несколько лет назад. Только сейчас композиция стала популярной. У музыкантов много каверов на русские песни.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.