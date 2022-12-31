Гитарист Queen произведен в рыцари

Гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй произведен в рыцари. В правление Карла III это первая церемония вручения госнаград, передает телеканал «Известия». Помимо Мэя в рыцарское достоинство также были возведены художник Грейсон Перри, актер Стивен Грэм и актриса Вирджиния МакКенна, капитан женской сборной Англии по футболу Лия Уильямсон, ставшие членами ордена Британской империи разных степеней. Всего государственных наград были удостоены 1,1 тыс. человек — в большинстве своем дипломаты, политики, деятели искусств и футболисты.

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