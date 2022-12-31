Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 8 января
Парковка на всех улицах Москвы с 1 по 8 января будет бесплатной. В праздничные дни оставить автомобиль на паркинге без оплаты можно будет даже в зонах с самым высоким тарифом — 380 и 450 рублей в час, передает телеканал «Известия». Паркинги со шлагбаумами в новогодние выходные продолжат работу в обычном режиме.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.