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Композитор Алексей Рыбников удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве»

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Фото: TASS/ZUMA/Michael Klimentyev
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги в культуре и искусстве» народного артиста РФ, композитора и продюсера Алексея Рыбникова. Документ опубликован в пятницу, 30 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

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«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> Рыбникова Алексея Львовича художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московская государственная творческая мастерская под руководством Алексея Рыбникова», — отмечается в указе.

Алексей Рыбников известен широкому зрителю как автор музыки к кинофильмам «Остров сокровищ», «Приключения Буратино», «Вам и не снилось», «Через тернии к звездам», «Тот самый Мюнхгаузен» и многим другим. Всего он написал музыку более чем к 150 картинам.

Также в его творческом багаже симфонические и хоровые произведения.

Рыбников написал рок-оперы «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», поставленные режиссером Марком Захаровым на сцене театра им. Ленинского комсомола.

Летом 2020 года композитор отметил 75-летие, рассказав, что работает над музыкальной драмой «Война и мир».

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